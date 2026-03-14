Un’odissea tra inferno e paradiso Apre le porte la mostra Viaggio al centro del labirinto

È stata inaugurata la mostra “Viaggio al centro del labirinto”, una grande installazione di forma labirintica che invita i visitatori a percorrere un percorso tra scatti fotografici ispirati all’archeologia, alla mitologia e ai classici. L’esposizione si sviluppa in un ambiente che riproduce un labirinto, dove le pareti sono decorate con immagini e dettagli che richiamano temi antichi e simbolici.

Tra immagini, simboli e richiami ai classici nasce a Mondaino un percorso espositivo immersivo. La dimora d’arte RiBo 104 ospita la mostra curata da Davide Conti Un’installazione di forma labirintica in cui trovano spazio scatti ispirati all’archeologia, alla mitologia e ai classici. Per dirla con parole dei promotori, “Un’odissea che attraversa la notte in un cammino per immagini”. Inaugura oggi, 14 marzo, nella sede di RiBo 104 a Mondaino, la mostra intitolata “Viaggio al centro del labirinto”, facente parte del progetto Theatro Mirabilia e curata dallo storico Davide Conti. “Il labirinto di immagini mira a riprodurre un volume intitolato ‘Inferno paradiso’, edito dalla casa editrice Pazzini - spiega Ambrogio Borsani, fondatore della dimora d’arte -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Oriocenter apre le porte al mondo dell’arte accogliendo la Mostra “Mi Sono Innamorato”Oriocenter apre le proprie porte al mondo dell’arte con “Mi sono innamorato”, una mostra che segna un nuovo e significativo dialogo tra cultura... Leggi anche: A Ravenna apre le porte Ikea: al centro commerciale d'ora in poi si potrà progettare casa Una selezione di notizie su Un'odissea tra inferno e paradiso Apre... Discussioni sull' argomento Lunedì del Cinema: Sirat un’odissea nei rave del deserto marocchino; Dubai è alle spalle, l’incubo a lieto fine della famiglia lametina: Grazie al Consolato&r; Crociera nell’inferno di Dubai: primi sardi a casa, ma l’odissea non è finita per tutti. Odissea di Christopher Nolan, chi si nasconde sotto il famigerato elmo del trailer?Chi è il misterioso guerriero dall’elmo atipico che apre il trailer di Odissea di Christopher Nolan e quale attore si nasconde sotto all'armatura? Quella breve inquadratura ha scatenato meme e battute ... comingsoon.it Il #Torino batte il Parma 4-1: Simeone apre, Zapata chiude e D'Aversa sorride x.com A Roma apre Bar Sogno, nuovo baretto gastronomico all’Appio Latino: vini artigianali, piattini, eventi e musica in uno spazio pensato per il quartiere - facebook.com facebook