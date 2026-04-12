Villa Pestarini | l’iconica casa di Albini apre le porte alla Design Week

Durante la settimana del design, la Villa Pestarini, residenza privata progettata dall’architetto Albini tra il 1938 e il 1939, sarà aperta al pubblico per la prima volta. La villa si trova tra via Mogadiscio e piazzale Tripoli e sarà visitabile dal 20 al 26 aprile 2026, offrendo l’opportunità di vedere un esempio di architettura storica nel contesto della manifestazione.

Tra via Mogadiscio e piazzale Tripoli, la Villa Pestarini, iconica residenza privata progettata da Albini tra il 1938 e il 1939, aprirà le sue porte al pubblico per la prima volta dal 20 al 26 aprile 2026. L’iniziativa, che prevede accessi contingentati e su prenotazione, si inserisce nel circuito della Design Week all’interno del programma Alcova, portando la scoperta di un capolavoro dell’architettura milanese nel cuore dell’ovest della città. L’architettura razionalista tra funzionalità e rigore formale. La struttura della villa si distingue per una distribuzione spaziale estremamente logica, organizzata su due fasce parallele che separano nettamente le funzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Pestarini: l’iconica casa di Albini apre le porte alla Design Week Alcova svela Villa Pestarini: il gioiello di Albini apre a MilanoDal 20 al 26 aprile, Alcova torna a ridefinire i confini della Milano Design Week con la sua undicesima edizione, spostando il baricentro creativo... Apre per la prima volta al pubblico Villa Pestarini: il capolavoro di Franco Albini a MilanoDal 20 al 26 aprile 2026, Alcova torna per la sua undicesima edizione, articolandosi su due siti straordinari che, ciascuno a modo proprio, incarnano...