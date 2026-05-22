Moussa Balde morto suicida al Cpr di Torino Per i giudici subì un processo di animalizzazione
Moussa Balde si è tolto la vita nel Centro di Permanenza Rimpatri di Torino. I giudici hanno condannato l’allora direttrice della struttura a un anno di reclusione, giudicandola gravemente negligente nel valutare le condizioni psicologiche del ragazzo. Durante il procedimento, si è parlato di un “processo di animalizzazione” e di “deumanizzazione” subito dal giovane. La sentenza si basa sulle accuse di cattiva gestione e di negligenza da parte della responsabile dell’istituto.
I giudici hanno inflitto un anno di reclusione all’allora direttrice del Cpr, Annalisa Spataro, affermando che fu "gravemente negligente" nel valutare le condizioni psicologiche del ragazzo, che subì un "processo di animalizzazione" e di "deumanizzazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Le motivazioni della condanna per la morte di MOUSSA BALDE a TORINO
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