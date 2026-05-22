Moussa Balde morto suicida al Cpr di Torino Per i giudici subì un processo di animalizzazione

Moussa Balde si è tolto la vita nel Centro di Permanenza Rimpatri di Torino. I giudici hanno condannato l’allora direttrice della struttura a un anno di reclusione, giudicandola gravemente negligente nel valutare le condizioni psicologiche del ragazzo. Durante il procedimento, si è parlato di un “processo di animalizzazione” e di “deumanizzazione” subito dal giovane. La sentenza si basa sulle accuse di cattiva gestione e di negligenza da parte della responsabile dell’istituto.

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