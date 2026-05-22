Morte di Moussa Balde al Cpr tutte le colpe della direttrice condannata | Deumanizzato e animalizzato

Da torinotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2021, Moussa Balde, un richiedente asilo, è stato trovato morto all’interno di un Centro di permanenza per i rimpatri. La condanna riguarda l’ex direttrice del centro, accusata di non aver adottato le misure necessarie per tutelare la sua vita, anche se avrebbe potuto e dovuto svolgere semplici ricerche per rintracciarlo. Le accuse puntano a evidenziare come la gestione del centro abbia mostrato un atteggiamento di disinteresse e di deumanizzazione nei confronti dei detenuti.

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Annalisa Spataro, ex direttrice del Cpr di Torino, avrebbe potuto e dovuto compiere tante azioni per tutelare Moussa Balde, il richiedente asilo trovato senza vita all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri di corso Brunelleschi nel 2021: “compiere semplici ricerche per individuarlo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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