Al via il processo di beatificazione di Marco Gallo il 17enne morto nel 2011 in Brianza | Giovane esemplare

Il processo di beatificazione di Marco Gallo, il 17enne morto in un incidente stradale a Sovico nel 2011, è iniziato ieri, sabato 7 marzo. La procedura riguarda la valutazione della sua vita e delle sue virtù, con l’obiettivo di riconoscere ufficialmente la sua esemplarità. La data segna l’apertura ufficiale di questa fase del procedimento, che coinvolge vari interventi e testimonianze.

