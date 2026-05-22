Motori e cultura nel Lecchese | un weekend tra raduni e palazzi storici

Nel Lecchese si prepara un fine settimana ricco di eventi, con un raduno nazionale del Vespa Club che si svolgerà in diverse location della zona. Nel frattempo, alcune dimore storiche di Malgrate apriranno le loro porte al pubblico, offrendo visite e approfondimenti sulla loro storia. L’appuntamento con i motori e la cultura si intreccia in un territorio che ospita manifestazioni dedicate agli appassionati di veicoli d’epoca e visite guidate a edifici storici.

? Domande chiave Dove si svolgerà il nuovo raduno nazionale del Vespa Club?. Quali dimore storiche apriranno le porte al pubblico a Malgrate?. Come cambierà la sede del Michy Motor Day a Mandello?. Perché Bosisio Parini organizza una serata speciale sotto le stelle?.? In Breve Raduno Vespa Club Lecco il 23 e 24 maggio con memoria di Andrea Memeo.. Michy Motor Day a Mandello del Lario in piazza del Mercato per Michele Barra.. Palazzo Bonanomi Recalcati e San Michele a Malgrate aperti il 23 e 24 maggio.. Fiera di Castello a Lecco celebra 35 anni presso l'oratorio Santi Gervaso e Protaso.. Tra il 22 e il 24 maggio 2026, il territorio lecchese e i comuni limitrofi si preparano a un weekend di eventi che spaziano dai motori alla cultura, con un calendario ricco di appuntamenti tra piazze, parrocchie e borghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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