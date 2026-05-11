MotoGP è iniziata Aprilia | Civil War? Per il titolo sarà lotta feroce tra Bezzecchi e Martin nel dominio di Noale?

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Era il maggio del 2006 quando la casa editrice Marvel pubblicò il primo numero del fumetto Civil War. Avrebbe dovuto essere una miniserie, uno spin-off, nell’universo dei supereroi. Fu un successo clamoroso che ebbe ripercussioni editoriali e artistiche impreviste. Era il maggio del 2016 quando nei cinema uscì Capitan America: Civil War, una pellicola che generò un miliardo di dollari di profitti e fu il film più visto di quell’anno. È il maggio del 2026 quando potrebbe essere cominciata la saga della Civil War Aprilia. D’altronde, quelle moto tutte nere potrebbero essere uscite dalla matita di Bob Kane e Bill Finger, i creatori di Batman. Il colore è quello della Batcycle.🔗 Leggi su Oasport.it

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