Era il maggio del 2006 quando la casa editrice Marvel pubblicò il primo numero del fumetto Civil War. Avrebbe dovuto essere una miniserie, uno spin-off, nell’universo dei supereroi. Fu un successo clamoroso che ebbe ripercussioni editoriali e artistiche impreviste. Era il maggio del 2016 quando nei cinema uscì Capitan America: Civil War, una pellicola che generò un miliardo di dollari di profitti e fu il film più visto di quell’anno. È il maggio del 2026 quando potrebbe essere cominciata la saga della Civil War Aprilia. D’altronde, quelle moto tutte nere potrebbero essere uscite dalla matita di Bob Kane e Bill Finger, i creatori di Batman. Il colore è quello della Batcycle.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, è iniziata “Aprilia: Civil War”? Per il titolo sarà lotta feroce tra Bezzecchi e Martin nel dominio di Noale?

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