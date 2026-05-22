Moto a Luogo #2 | Arte Contemporanea e Archeologia

È stata inaugurata la mostra Moto a Luogo #2, dedicata all’arte contemporanea e all’archeologia. L’esposizione presenta installazioni create da ventotto studenti delle Accademie di Belle Arti, tutte realizzate in modo specifico per i luoghi scelti. La rassegna si svolge in diverse location, con opere che dialogano con il contesto storico e culturale del sito. La mostra rimarrà aperta fino a una data stabilita, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare le creazioni degli studenti in ambienti diversi.

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Cosa: La mostra d’arte contemporanea Moto a Luogo #2 presenta installazioni site-specific realizzate da ventotto studenti delle Accademie di Belle Arti.. Dove e Quando: Museo delle Mura, situato in Via di Porta San Sebastiano 18 a Roma, aperto al pubblico dal 23 maggio al 4 ottobre 2026.. Perché: L’esposizione offre una preziosa opportunità per esplorare le trasformazioni storiche di uno dei siti più iconici di Roma, riletto attraverso gli sguardi creativi di giovani artisti.. Il fascino millenario dell’archeologia romana incontra le visioni audaci dell’arte contemporanea in un progetto espositivo che promette di ridefinire la percezione degli spazi storici. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Moto a Luogo #2: Arte Contemporanea e Archeologia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PELOPONNESE : La Grèce Authentique entre Mythologie et Villages Oubliés - Documentaire Voyage - AMP Sullo stesso argomento "Com'è profondo il Mar": arte contemporanea al Museo di Archeologia del Mare di CaorleDal 16 maggio al 27 settembre 2026 il Museo Nazionale di Archeologia del Mare di Caorle ospita "Com'è profondo il Mar", mostra di arte contemporanea... Mostra personale di Gabriele Buratti, vincitore del primo concorso di arte contemporanea “Santa in Arte”Sabato 9 maggio alle ore 18 inaugura a Santa Margherita Ligure la mostra personale di Gabriele Buratti, l’artista milanese vincitore assoluto del...