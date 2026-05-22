Mostre e visite guidate fino a tarda sera con la Notte Europea dei Musei | ecco quali saranno aperti
Domani sera, in diverse città italiane, i musei resteranno aperti oltre l’orario normale grazie alla Notte Europea dei Musei. L’evento, promosso dal ministero della Cultura francese e sostenuto da enti come l’Unesco, il Consiglio d’Europa e l’Icom, prevede aperture serali con visite guidate e mostre temporanee. A Pescara, in particolare, si rinnova questa iniziativa, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni e le esposizioni fino a tarda notte. Molti spazi culturali partecipano alla manifestazione con aperture straordinarie e attività speciali.
Musei aperti fino a tarda sera domani, sabato 23 maggio. A Pescara si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal consiglio d’Europa e dall’Icom (International council of museum) che si svolge in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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