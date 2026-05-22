Mostre e visite guidate fino a tarda sera con la Notte Europea dei Musei | ecco quali saranno aperti

Domani sera, in diverse città italiane, i musei resteranno aperti oltre l’orario normale grazie alla Notte Europea dei Musei. L’evento, promosso dal ministero della Cultura francese e sostenuto da enti come l’Unesco, il Consiglio d’Europa e l’Icom, prevede aperture serali con visite guidate e mostre temporanee. A Pescara, in particolare, si rinnova questa iniziativa, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le collezioni e le esposizioni fino a tarda notte. Molti spazi culturali partecipano alla manifestazione con aperture straordinarie e attività speciali.

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