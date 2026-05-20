Notte europea dei Musei apertura straordinaria della mostra Barocco E ci saranno anche visite guidate
Sabato 23 maggio si terrà la Notte Europea dei Musei, un evento che prevede l’apertura straordinaria di numerose istituzioni culturali in diverse città. Durante la serata, sarà possibile visitare la mostra dedicata al Barocco, con alcune visite guidate organizzate all’interno delle esposizioni. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura francese in collaborazione con quello italiano e gode del patrocinio di enti internazionali come l’Unesco, il Consiglio d’Europa e l’Icom.
Sabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei. L'iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura Francese in collaborazione con il Ministero della Cultura Italiano, beneficia del patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’Icom. Nata per incentivare la frequentazione dei luoghi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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