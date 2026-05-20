Notte europea dei Musei apertura straordinaria della mostra Barocco E ci saranno anche visite guidate

Sabato 23 maggio si terrà la Notte Europea dei Musei, un evento che prevede l’apertura straordinaria di numerose istituzioni culturali in diverse città. Durante la serata, sarà possibile visitare la mostra dedicata al Barocco, con alcune visite guidate organizzate all’interno delle esposizioni. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura francese in collaborazione con quello italiano e gode del patrocinio di enti internazionali come l’Unesco, il Consiglio d’Europa e l’Icom.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui