Morto Maurizio Diliberto regista e padre di Pif | documentò la Sicilia nelle sue opere

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto il regista e giornalista che ha lavorato per la Rai a Palermo e che ha dedicato molte delle sue opere alla Sicilia. È anche noto come padre di un noto attore e conduttore televisivo. La sua carriera si è concentrata nel settore audiovisivo, e ha realizzato numerosi documentari e produzioni televisive. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra colleghi e professionisti del settore.

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Regista per la Rai di Palermo, giornalista, professionista del settore audiovisivo con una vasta produzione. Palermo dice addio a Maurizio Diliberto, padre di Pierfrancesco, noto come Pif. Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo 29 maggio. "Attivo tra televisione e cinema, legato in particolare alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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