È morto Maurizio Diliberto padre di Pif e regista per la Rai di Palermo

È deceduto all'età di 83 anni Maurizio Diliberto, noto regista della Rai e padre dell’attore e conduttore televisivo Pif. La sua carriera si è concentrata sulla realizzazione di programmi e servizi dedicati alla Sicilia, regione di origine. Nel corso degli anni ha ricevuto premi e riconoscimenti per il suo lavoro nel settore televisivo. La sua morte è stata comunicata dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa.

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È morto all'età di 83 anni Maurizio Diliberto, regista Rai e papà di Pif. Ha dedicato la sua attività professionale al racconto della Sicilia, sua terra natìa, ricevendo anche riconoscimenti per il suo instancabile impegno. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Morto Al Festa, regista e nipote del medico di Padre PioÈ morto Alberto "Al" Festa, compositore, regista e sceneggiatore che si è spento a Viterbo lo scorso 12 marzo, all'età di 68 anni, dopo aver... È morto a Palermo il regista Maurizio Diliberto che raccontò la SiciliaÈ morto a Palermo il regista e seneggiatore Maurizio Diliberto. Nella sua lunga attività ha prodotto documentari per la Rai siciliana ma anche film e audiovisivi. Diliberto, padre del regista Pif, ave ... strettoweb.com E’ morto il regista Maurizio Diliberto, padre di PifPALERMO (ITALPRESS) - E' morto, all'età di 84 anni (li avrebbe compiuti il 29 maggio), Maurizio Diliberto, regista e giornalista, padre di Pif. Nato a Pal ... italpress.com