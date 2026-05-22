È morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. La notizia ha suscitato emozione e numerose reazioni. Petrini si è dedicato alla promozione del diritto a cibo di qualità, alla difesa dei popoli e alla tutela dei più deboli. La sua scomparsa è stata annunciata a Roma, il 22 maggio 2026. Numerosi esponenti e associazioni hanno espresso cordoglio per la perdita di una figura che ha avuto un ruolo importante nel settore alimentare.

Roma, 22 maggio 2026 - Tanta la commozione e le reazioni alla notizia della morte di Carlo Petrini, fondatore di Sloow Food e Terra Madre. "Lessi con attenzione le parole cristalline sulla Sovranità Alimentare subito dopo aver rinominato il Ministero dell'Agricoltura, aggiungendo questo obiettivo strategico a quelli che gli sono propri”, ricorda il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Le parole di un uomo che nella vita si era battuto per il diritto al cibo di qualità, per la libertà dei popoli, per la difesa dei più deboli e della Terra Madre cancellarono in un attimo ogni bassa polemica suscitata da quella scelta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morto Carlo Petrini, “Si è battuto per il diritto al cibo di qualità, per la libertà dei popoli, per la difesa dei più deboli”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Carlo Petrini è morto, addio al fondatore di Slow Food che trasformò il cibo in culturaÈ morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e tra le figure italiane che più hanno cambiato il modo di parlare di cibo, agricoltura,...

Morto Carlo Petrini, l’inventore di Slow Food: la lotta per il cibo sano contro sovrapproduzione e malnutrizioneÈ morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food per la difesa del cibo sano nel mondo.

Carlo Petrini è morto, il fondatore di Slow Food aveva 76 anni: addio al gastronomo visionario che faceva politica con il cibo x.com

Morto Carlo Petrini, l’inventore di Slow Food: la lotta per il cibo sano contro sovrapproduzione e malnutrizioneÈ morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food per la difesa del cibo sano nel mondo. Petrini, detto Carlin, promuoveva nel mondo l’idea che il cibo fosse politica e che la sua produzione ... fanpage.it

Lutto nella cultura agroalimentare, è morto Carlo Petrini, il rivoluzionario fondatore di Slow FoodIl visionario piemontese si è spento a 76 anni nella sua casa di Bra. Dal diritto al piacere fino a Terra Madre e alle Comunità Laudato si', ha ridefinito il rapporto tra uomo, natura e cibo.Sapeva s ... rainews.it