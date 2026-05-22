Morto Carlo Petrini l'inventore di Slow Food | la lotta per il cibo sano contro sovrapproduzione e malnutrizione

È scomparso a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, movimento nato per promuovere cibo di qualità e sostenibile. La sua attività si è concentrata sulla difesa delle produzioni locali e sulla lotta contro la sovrapproduzione e la malnutrizione. Petrini aveva creato l’associazione nel 1986, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati a un modello alimentare industriale. La sua figura ha avuto un ruolo chiave nel panorama internazionale del cibo e della cultura gastronomica.

È morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food per la difesa del cibo sano nel mondo. Petrini, detto Carlin, promuoveva nel mondo l'idea che il cibo fosse politica e che la sua produzione dovesse dialogare con ambientalismo e giustizia sociale per combattere la malnutrizione e lo spreco alimentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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