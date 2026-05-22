Morto Carlo Petrini fondatore di Slow Food rivoluzionò il mondo del cibo e disse | Sono grato a McDonald' s

È deceduto all’età di 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e della rete internazionale di Terra Madre. Petrini ha avuto un ruolo chiave nel promuovere la cultura del cibo locale e sostenibile, creando un movimento che si opponeva alla standardizzazione alimentare. Recentemente ha fatto parlare di sé anche per aver espresso gratitudine a una nota catena di fast food. La sua morte ha suscitato reazioni nel mondo dell’enogastronomia e tra gli attivisti del settore.

Grave lutto nel mondo della gastronomia italiana: è morto a 76 anni Carlo Petrini, detto “Carlin”, il fondatore di Slow Food. La notizia del decesso è stata data dalla stessa associazione culturale e gastronomica nella serata di giovedì 21 maggio. L’attivista si è spento nella sua casa di Bra, nel cuneese, sua città natale. Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food: l'annuncio dell'associazione Il cibo come questione culturale e di civiltà L'aneddoto sull'incontro con il responsabile di McDonald’s Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food: l’annuncio dell’associazione “Dalla sua grande capacità di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Addio a Carlo Petrini. Il fondatore di Slow Food è morto a 76 anni

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