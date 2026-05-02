È morto l'ex pilota e campione paralimpico all'età di 59 anni. La notizia ha suscitato reazioni da parte di figure pubbliche e del mondo dello sport. Tra queste, il presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario. La morte di questa figura ha generato commenti e ricordi da parte di atleti e personalità legate al settore.

"Bologna piange uno dei suoi più grandi campioni, di sport e di vita" scrive il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Anche per questo il Comune di Bologna gli conferì il Nettuno d'oro nel 2012: per aver dimostrato di essere un grande campione nella vita e nello sport, e grazie al suo impegno nel sociale ha ridato speranza a molte persone disabili, diventandone punto di riferimento. Il più profondo cordoglio mio e dell'amministrazione comunale alla moglie, alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tantissimi tifosi. Bologna saprà ricordarlo degnamente". "Alex ha saputo trasformare la cultura del nostro Paese, ha regalato gioia e felicità alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e speranza a tante persone in Italia e nel mondo – sono le parole di Cordiano Dagnoni, presidente della Federciclismo -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morto Zanardi, le reazioni. Meloni: "L'Italia perde un grande campione e un uomo straordinario"

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