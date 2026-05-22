È venuto a mancare ieri sera nella sua abitazione di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre. Avrebbe compiuto 77 anni tra pochi giorni. La notizia è stata diffusa da Slow Food, l’associazione creata nel 1986 con l’obiettivo di tutelare il diritto al cibo buono e sostenibile. Petrini aveva dedicato la vita a promuovere un rapporto diverso tra uomo, cibo e natura, e la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il movimento.

È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. «Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune - ricorda Slow Food -, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità» sono nati anche Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004, e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). È stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato sì (2017), ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Aveva 76... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Carlo Petrini è morto, il fondatore di Slow Food e Terra Madre aveva 76 anni: rivoluzionò il rapporto tra uomo, cibo e natura

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