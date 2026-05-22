Nella tarda serata di ieri è deceduto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. Nato con l’obiettivo di promuovere un modo diverso di concepire il cibo, ha dedicato la vita alla valorizzazione delle tradizioni alimentari e alla difesa della biodiversità. La sua attività ha coinvolto numerose iniziative e campagne a livello internazionale, con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi legati alla sostenibilità e alla qualità degli alimenti. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante in queste tematiche.

" Chi semina utopia, raccoglie realtà ", amava dire sintetizzando la sua vita. Carlo Petrini, morto nella tarda serata di ieri, di sogni ne ha realizzati parecchi. Da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Un uomo dall'amore per il bene comune e dalla grande visione, che ora - promette Slow Food - sarà portata avanti dalla sua comunità. La nascita di Slow Food e l’impegno per il cibo giusto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food che voleva cambiare il mondo col cibo

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Morto Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre | 22/05/2026

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