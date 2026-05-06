Ted Turner, noto imprenditore e fondatore della Cnn, è deceduto all’età di 87 anni. La sua creazione della prima rete di notizie 24 ore su 24 negli Stati Uniti ha segnato un cambiamento nel modo di diffondere le informazioni. La sua morte è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia e alle sue aziende, senza ulteriori dettagli sulla causa.

È morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media e fondatore della Cnn, la prima rete All-news negli Stati Uniti. A darne notizia è stata la stessa emittente, citando un comunicato di Turner Enterprises. Imprenditore visionario e protagonista della rivoluzione della televisione via cavo, Turner ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada a un flusso continuo di notizie e influenzando l’intero panorama mediatico globale. Fu sposato con l'attrice Jane Fonda dal 1991 al 2001. Fondatore del Turner Broadcasting System, lanciò canali come Tbs, Tnt, Cartoon Network e Turner Classic Movies. Accanto al successo...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È morto Ted Turner, fondatore della Cnn. Aveva 87 anni

Notizie correlate

Leggi anche: Ted Turner, morto a 87 anni il fondatore della Cnn. L'emittente: «Ha rivoluzionato il modo di fare tv»

Leggi anche: È morto Ted Turner, fondatore della Cnn

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: È morto il fondatore della Cnn, Ted Turner; Burocrazia e costi alti. Sos medici di base: ne mancano oltre 1500; Rossa e Signora, le crisi parallele e un colpevole al comando: Elkann; I rischi presi da Gasp e il Paese più perdonista.

È morto Ted Turner, il fondatore della Cnn. Il genio dei media che ha cambiato il volto dell’informazioneAveva 87 anni Robert Edward Turner III, ex marito di Jane Fonda. Filantropo, diede vita alla fondò la Fondazione delle Nazioni Unite. Fu anche un velista di fama internazionale. Ecco chi era l’uomo ch ... quotidiano.net

È morto Ted Turner, fondatore della CnnAddio a Ted Turner, fondatore della Cnn, morto all'età di 87 anni. L'ha riferito l'emittente all news statunitense. lettera43.it

Addio a Ted Turner, il fondatore della Cnn che ha rivoluzionato il modo di fare tv. Aveva 87 anni - facebook.com facebook

È morto il fondatore della CNN, Ted Turner. Aveva 87 anni. Nel 1980 lanciò il primo canale all-news 24 ore su 24, rivoluzionando il modo di fare informazione televisiva. x.com