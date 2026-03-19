Stefano De Martino nel giorno della Festa del Papà celebra il padre morto a 61 anni

Nel giorno della Festa del Papà, Stefano De Martino ha pubblicato un post su Instagram dedicato al padre, scomparso a 61 anni lo scorso gennaio. Nell'immagine ha scritto:

Stefano De Martino celebra il padre nel giorno della Festa del Papà. Con un post su Instagram e la scritta "Il mio nome ha la voce di mio padre" omaggia Enrico De Martino, morto a 61 anni lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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