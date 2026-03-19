Stefano De Martino celebra suo padre Enrico morto a 61 anni | l’omaggio social per la Festa del Papà

Oggi, in occasione della Festa del Papà, Stefano De Martino ha pubblicato un messaggio sui social per ricordare suo padre, scomparso a 61 anni. L'evento si svolge il 19 marzo, giornata dedicata a tutti i padri, e spesso viene celebrato con ricordi e omaggi. Nel suo post, De Martino ha condiviso un pensiero dedicato a suo padre, evidenziando il legame che li univa.

Oggi, 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, si festeggiano tutti i papà. Una giornata che assume un sapore agrodolce pensando ai papà che non ci sono più, ma che continuano a proteggerci e a vegliare su di noi. Stefano De Martino, con un post pubblicato su Instagram, ha voluto ricordare suo padre Enrico, scomparso prematuramente a soli 61 anni lo scorso gennaio dopo una lunga malattia. “Il mio nome ha la voce di mio padre” è la scritta che compare sul suo canale social proprio oggi, Festa del Papà. Parole che il conduttore di Affari Tuoi e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo aveva già utilizzato dopo il lutto, segno del grande amore che li univa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Stefano De Martino celebra suo padre Enrico, morto a 61 anni: l’omaggio social per la Festa del Papà Articoli correlati Leggi anche: Stefano De Martino nel giorno della Festa del Papà celebra il padre morto a 61 anni Leggi anche: Stefano De Martino, l’omaggio al padre Enrico nel giorno della Festa del Papà I funerali del padre di Stefano De Martino, Enrico, si terranno nella Chiesa di San Michele Tutto quello che riguarda Stefano De Martino celebra suo padre... Temi più discussi: Affari Tuoi, stasera si gioca in tre. La voce di Sal Da Vinci debutta per lo 0; Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo: il messaggio dell'ASD Cuban Club Giovinazzo; Quando Stefano De Martino a Dogliani disse: Sanremo? Un’utopia; Stefano De Martino: Sanremo? Porterò un po’ della mia incoscienza. Stefano De Martino nel giorno della Festa del Papà celebra il padre morto a 61 anniStefano De Martino celebra il padre nel giorno della Festa del Papà. Con un post su Instagram e la scritta Il mio nome ha la voce di mio padre omaggia Enrico De Martino, morto a 61 anni lo scorso ... fanpage.it Stefano De Martino celebra il padre morto: ricordo speciale per la Festa del PapàIl primo 19 marzo senza la colonna portante della propria vita ha un sapore amaro, fatto di silenzi e memorie che riaffiorano prepotenti sui social. In ... thesocialpost.it “Il mio nome ha la voce di mio padre”. È con questa frase che Stefano De Martino ha ricordato Enrico De Martino nel giorno della Festa del Papà, il primo senza di lui dopo la scomparsa a 61 anni. Un pensiero condiviso su Instagram che racchiude il senso di - facebook.com facebook