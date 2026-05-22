Il mondo dello sport piange la scomparsa di Kyle Busch, morto all’età di 41 anni. Pilota di successo nella NASCAR, ha conquistato numerosi titoli durante la sua carriera. Per un'occasione, ha partecipato anche a un evento della WWE, vincendo un titolo. La notizia della sua morte ha fatto il giro delle cronache sportive, lasciando vuote molte aspettative future legate alla sua attività agonistica. La sua carriera ha attraversato due discipline molto diverse, lasciando un segno in entrambe.

Il mondo del motorsport e quello del wrestling sono in lutto per la morte di Kyle Busch, leggenda della NASCAR e, per una sera, anche campione della WWE. Il pilota si è spento giovedì 21 maggio all’età di 41 anni, dopo essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una grave malattia. La causa del decesso non è stata resa nota. Busch era un’istituzione della NASCAR: due volte campione della Cup Series e detentore del record assoluto di vittorie tra le tre serie nazionali del campionato americano. Lascia la moglie Samantha e i figli Brexton e Lennix. Era il fratello minore di Kurt Busch, a sua volta inserito nella NASCAR Hall of Fame. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Morto a 41 anni Kyle Busch, leggenda della NASCAR che vinse un titolo in WWE

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Kyle Busch, legendary NASCAR driver, dies at 41 | The Hill

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