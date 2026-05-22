È deceduto all’età di 41 anni Kyle Busch, noto pilota statunitense e protagonista nel mondo della Nascar. Campione della Cup Series in due occasioni, detiene anche il record di vittorie nelle tre principali serie nazionali della categoria. La sua carriera si è contraddistinta per numerosi successi e record, rendendolo uno dei piloti più riconosciuti e amati nel panorama delle corse automobilistiche. La sua scomparsa ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

È morto a 41 anni Kyle Busch, due volte campione della Cup Series e detentore del record di vittorie nelle tre serie nazionali della Nascar. La leggenda del motorsport americano ha accusato un malore nella giornata di mercoledì mentre stava effettuando dei test nel simulatore di gara Chevrolet a Concord. A quel punto ha smesso di rispondere ed è stato trasportato in un ospedale di Charlotte. La famiglia ha comunicato che Busch era stato ricoverato a causa di una “grave malattia“. Poche ore dopo, è arrivata la tragica notizia. Le cause precise del decesso non sono state rese pubbliche. Diversi report hanno riferito che Busch soffriva da giorni di sintomi influenzali e problemi respiratori aggravati dalle intense sollecitazioni fisiche delle gare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kyle Busch, chi era il pilota leggendario della Nascar morto a 41 anni

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