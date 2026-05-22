È morto a 41 anni Kyle Busch due volte campione Nascar

Da gazzetta.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto all'età di 41 anni Kyle Busch, due volte campione Nascar. Era stato ricoverato il 21 maggio scorso e, dopo un periodo di degenza, è morto a causa di una malattia di cui non sono state rese note le cause. Nel corso della sua carriera, aveva partecipato a numerose competizioni di automobilismo, ottenendo riconoscimenti e successi nel settore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra appassionati e colleghi del mondo delle corse.

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Motorsport in lutto: Kyle Busch, due volte campione della Nascar Cup Series, è morto all'età di 41 anni. La morte del pilota è stata annunciata dalla famiglia, dal sito ufficiale della Nascar e dalla Richard Childress Racing, che aveva precedentemente comunicato nella giornata di giovedì il suo ricovero in ospedale per una grave malattia. Busch era alla sua 22° stagione completa nella massima divisione della Nascar, dove ha vinto due titoli della Cup Series (2015, 2019) e 63 gare, un numero che lo colloca al nono posto nella classifica di tutti i tempi per numero di vittorie nel circuito. I suoi numeri nelle altre due serie nazionali della competizione sono da record, con 102 vittorie in quella che ora si chiama O'Reilly Auto Parts Series e 69 vittorie nella Craftsman Truck Series. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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