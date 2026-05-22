È morto a 41 anni Kyle Busch due volte campione Nascar

È deceduto all'età di 41 anni Kyle Busch, due volte campione Nascar. Era stato ricoverato il 21 maggio scorso e, dopo un periodo di degenza, è morto a causa di una malattia di cui non sono state rese note le cause. Nel corso della sua carriera, aveva partecipato a numerose competizioni di automobilismo, ottenendo riconoscimenti e successi nel settore. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra appassionati e colleghi del mondo delle corse.

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Motorsport in lutto: Kyle Busch, due volte campione della Nascar Cup Series, è morto all'età di 41 anni. La morte del pilota è stata annunciata dalla famiglia, dal sito ufficiale della Nascar e dalla Richard Childress Racing, che aveva precedentemente comunicato nella giornata di giovedì il suo ricovero in ospedale per una grave malattia. Busch era alla sua 22° stagione completa nella massima divisione della Nascar, dove ha vinto due titoli della Cup Series (2015, 2019) e 63 gare, un numero che lo colloca al nono posto nella classifica di tutti i tempi per numero di vittorie nel circuito. I suoi numeri nelle altre due serie nazionali della competizione sono da record, con 102 vittorie in quella che ora si chiama O'Reilly Auto Parts Series e 69 vittorie nella Craftsman Truck Series. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - È morto a 41 anni Kyle Busch, due volte campione Nascar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NASCARs Kyle Busch, a 2-time champion, dies Sullo stesso argomento NASCAR, Kyle Busch muore tragicamente a 41 anniKyle Busch, due volte campione della NASCAR Cup Series, è deceduto in seguito ad una grave malattia. Kurt Busch attacca la NASCAR: Kyle Busch meritava una sanzione? Domande chiave Perché la sanzione di Ryan Preece differisce da quella di Kyle Busch? Come può una comunicazione radio cambiare l'esito di... Kyle Busch, uno dei piloti #NASCAR più prolifici di tutti i tempi, è morto giovedì all'età di 41 anni per cause ancora da accertare. x.com Motorsport: Kyle Busch della NASCAR morto a 41 anni reddit Tragedia nel mondo dei motori, morto a soli 41 anni Kyle Busch leggenda NASCAR: mistero sulla malattiaKyle Busch era noto nell'ambiente del motorsport, ignote le cause della morte dopo un ricovero annunciato dalla famiglia sui social: il cordoglio ... sport.virgilio.it Kyle Busch è morto, il pilota Nascar aveva 41 anni: una settimana fa aveva vinto la sua ultima garaKyle Busch, leggenda della NASCAR e due volte campione della Cup Series, è morto a 41 anni dopo una grave malattia ... fanpage.it