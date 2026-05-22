Un ragazzo di 17 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto mentre si recava a scuola nel comune di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. L’incidente si è verificato lungo una strada comunale, coinvolgendo uno scooter e un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate dal giovane si sono rivelate fatali. La polizia ha avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Una tragedia ha colpito Gualdo Cattaneo, comune in provincia di Perugia. Un ragazzo di 17 anni è morto presumibilmente a seguito di uno scontro con un furgone mentre era diretto a scuola in sella al suo scooter. L’incidente è avvenuto all’altezza della zona di Marcellano. Incidente a Gualdo Cattaneo, muore 17enne Come riporta Umbria24, l’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 8 della mattina del 22 maggio. Il ragazzo si sarebbe scontrato con un mezzo che viaggiava in direzione opposta, guidato da un operaio di una ditta di Assisi. Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, dove è avvenuto l’incidente fatale Il 17enne, alla guida di un motorino 125, sarebbe morto sul colpo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto a 17 anni nell'incidente in scooter a Gualdo Cattaneo mentre va a scuola, scontro fatale con un furgone

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