La UEFA ha annunciato che in tutte le partite in programma oggi e domani si terrà un minuto di silenzio in memoria di Mircea Lucescu, ex allenatore di rilievo nel calcio europeo, scomparso all’età di 80 anni. La decisione mira a rendere omaggio alla carriera e all’impatto di una delle figure più riconosciute nel panorama calcistico internazionale. La scomparsa di Lucescu ha suscitato un cordoglio diffuso tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Spalletti Juve, ci siamo per il rinnovo: c’è la data per l’annuncio! Subito pronti due regali dal mercato? Bayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap» Milan, Altafini va giù pesante: «Non sono sorpreso dall’uscita dal giro Scudetto. Leao? Vada a giocare altrove.Ecco chi vedrei bene in rossonero» Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per superficialità, ecco la verità sul mio rinnovo» Del Piero analizza: «In Italia vogliamo giocatori grandi, grossi e veloci. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Morte Lucescu, la decisione della UEFA per onorare lo storico allenatore: minuto di silenzio in tutte le gare!

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