A Venezia, gli orchestrali del Teatro La Fenice hanno ricevuto insulti, minacce di morte e maledizioni rivolte anche ai familiari. Gli attacchi sono arrivati attraverso commenti online, con alcuni utenti che hanno preso di mira direttamente i musicisti e le loro famiglie. La direttrice d’orchestra è al centro di alcune di queste reazioni, mentre un partito politico ha preso posizione a favore della professionista.

VENEZIA - Minacce di morte. Maledizioni estese ai familiari. Insulti. Gli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia sono stati presi di mira dai soliti “leoni da tastiera” per aver esultato per il siluramento di Beatrice Venezi, attesa in laguna il prossimo autunno come direttore d’orchestra ma licenziata in tronco per aver parlato di nepotismo all’interno del teatro veneziano. Una pioggia di insulti piovuta anche sulla Fenice, tanto che il responsabile dei canali social ha faticato non poco a cancellarli. «In queste ultime ore, dopo il licenziamento, sta arrivando di tutto - racconta Marco Trentin, segretario della Fials e volto della protesta in questi mesi -.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezi, insulti e minacce di morte agli orchestrali della Fenice. E FdI difende la direttrice d'orchestra

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