Incidente sulla Colombo per la morte di Beatrice Bellucci indagata anche la sua amica | Andava troppo veloce

Un incidente sulla strada Colombo ha causato la morte di una ragazza di 22 anni. Sul luogo sono intervenuti le forze dell'ordine per i rilievi, e tra le persone coinvolte c’è anche l’amica della vittima, indagata per aver guidato l’auto a velocità superiore ai limiti consentiti. Secondo le testimonianze, la vettura andava troppo veloce al momento dell’incidente, che si è verificato in una zona dove il limite di velocità è rigorosamente segnalato.

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