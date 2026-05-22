Incidente sulla Colombo per la morte di Beatrice Bellucci indagata anche la sua amica | Andava troppo veloce
Un incidente sulla strada Colombo ha causato la morte di una ragazza di 22 anni. Sul luogo sono intervenuti le forze dell'ordine per i rilievi, e tra le persone coinvolte c’è anche l’amica della vittima, indagata per aver guidato l’auto a velocità superiore ai limiti consentiti. Secondo le testimonianze, la vettura andava troppo veloce al momento dell’incidente, che si è verificato in una zona dove il limite di velocità è rigorosamente segnalato.
Indagata anche l'amica di Beatrice Bellucci: quando si è verificato l'incidente fatale per la 22enne anche la loro auto viaggiava oltre i limiti di velocità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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