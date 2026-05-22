Beatrice Bellucci morta sulla Colombo indagata anche l' amica della vittima

Una nuova fase si apre nelle indagini sulla morte di Beatrice Bellucci, una ragazza di 20 anni deceduta durante un incidente stradale avvenuto nella notte del 24 ottobre su via Cristoforo Colombo. Le autorità hanno ascoltato l’amica della vittima come persona informata sui fatti. La dinamica dell’incidente e eventuali responsabilità sono al centro delle verifiche condotte dagli investigatori, che continuano a raccogliere elementi per fare chiarezza sulla vicenda.

Una svolta nell'inchiesta per la morte di Beatrice Bellucci, la ragazza di 20 anni deceduta nella notte dello scorso 24 ottobre in un tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo. La perizia tecnica ridisegnerebbe la dinamica del sinistro e amplierebbe dunque il raggio delle. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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