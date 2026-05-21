Dimessa dall' ospedale Maria Vittoria di Torino muore poco dopo | indagini sulla scomparsa della professoressa Paola Valpreda

Una docente di 59 anni del liceo scientifico Gobetti di Torino è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Cibrario nella mattina di giovedì 14 maggio 2026. La donna era stata dimessa dall'ospedale Maria Vittoria di Torino poco prima di essere trovata deceduta. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze della morte e la scomparsa della professoressa. La sua abitazione era vuota al momento del ritrovamento e non sono stati ancora resi noti dettagli aggiuntivi.

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Paola Valpreda, professoressa di italiano di 59 anni del liceo scientifico Gobetti di Torino, è stata trovata morta nella mattinata di giovedì 14 maggio 2026 all'interno del suo appartamento di via Cibrario, dove viveva sola. Poche ore prima del decesso la donna era stata dimessa dal pronto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Benevento, neonata dimessa dall’ospedale: muore poco dopo per crisi respiratoriaUna tragedia ha colpito nella notte una famiglia di Benevento: una neonata di appena due mesi ha perso la vita all’ospedale San Pio. Dimessa dall'ospedale Maria Vittoria di Torino muore poco dopo: indagini sulla scomparsa della professoressa Paola ValpredaIl cadavere è stato trovato dopo l'allarme dato dai colleghi. Si era presentata al presidio sanitario per problemi gastrici ... torinotoday.it