Dimessa dall' ospedale Maria Vittoria di Torino muore poco dopo | indagini sulla scomparsa della professoressa Paola Valpreda
Una docente di 59 anni del liceo scientifico Gobetti di Torino è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Cibrario nella mattina di giovedì 14 maggio 2026. La donna era stata dimessa dall'ospedale Maria Vittoria di Torino poco prima di essere trovata deceduta. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze della morte e la scomparsa della professoressa. La sua abitazione era vuota al momento del ritrovamento e non sono stati ancora resi noti dettagli aggiuntivi.
Paola Valpreda, professoressa di italiano di 59 anni del liceo scientifico Gobetti di Torino, è stata trovata morta nella mattinata di giovedì 14 maggio 2026 all'interno del suo appartamento di via Cibrario, dove viveva sola. Poche ore prima del decesso la donna era stata dimessa dal pronto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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