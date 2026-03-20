Bimba di 4 anni dimessa dall’ospedale col paracetamolo e morta a Rimini | indagato medico specializzando

Una bambina di quattro anni è stata dimessa dall’ospedale di Rimini con una prescrizione di paracetamolo e poi è deceduta. Un medico specializzando è stato iscritto nel registro degli indagati come misura di tutela per il professionista. La magistratura ha disposto un’autopsia sul corpo della minore, che si terrà nelle prossime ore.

Al momento si tratta di un atto dovuto a garanzia dello stesso professionista sanitario in vista dell’autopsia sul corpicino della minore, già disposta dalla magistratura e in programma domani. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini: indagato un medico specializzandoRimini, 20 marzo 2026 – Riguardo il caso della bambina di 4 anni, morta all'Ospedale Infermi di Rimini il 14 marzo scorso, c’è un indagato: si tratta... Muore bimba di 4 anni: era stata appena dimessa dall’Ospedale di RiminiUna grave tragedia ha scosso la comunità di Rimini: una bambina di quattro anni ha perso la vita durante la notte all’ospedale Infermi. Contenuti utili per approfondire Bimba di 4 anni dimessa dall'ospedale... Temi più discussi: Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia; Rimini, muore bimba di 4 anni: Dopo una prima visita in ospedale era stata rimandata a casa, diteci la verità. La Procura apre un'inchiesta; Bimba di 4 anni muore poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale; Bimba con la febbre alta va in ospedale, ma la dimettono: muore il giorno dopo. Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini: indagato un medico specializzandoSi attende l'autopsia sulla piccola per chiarire le cause del decesso. Al vaglio degli investigatori anche un precedente accesso, circa 15 giorni prima del decesso, al pronto soccorso milanese dell'os ... ilrestodelcarlino.it Rimini, bimba di quattro anni muore in pronto soccorso: indagato medico specializzandoUn medico specializzando di 30 anni in servizio a Rimini nella sale del pronto soccorso dell’Ospedale Infermi è indagato per la morte della bimba di 4 anni deceduta all’alba di sabato 14 marzo. La ... corrieredibologna.corriere.it La bimba è deceduta due giorni fa all’ospedale San Pio di Benevento: la Procura apre un fascicolo d’inchiesta, attesa per l’esame autoptico - facebook.com facebook Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini, indagato un medico specializzando x.com