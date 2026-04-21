Marchetti affascinato da Modric | Non me lo aspettavo così è quello che corre di più al Milan …

Luca Marchetti, giornalista di 'Sky Sport', ha commentato il rendimento del centrocampista del Milan Luka Modric, sottolineando che l'aspettativa riguardo alla sua corsa e presenza in campo si è rivelata diversa da quanto immaginato. Marchetti ha osservato che Modric si distingue per essere il giocatore che corre di più tra i suoi compagni di squadra. Il suo intervento si è concentrato sull'impressione generata dall'esperto centrocampista durante le partite recenti.

È tornato il sereno sopra Milanello. Dopo le ultime due pesanti sconfitte con Napoli e Udinese, il Milan ha ritrovato la vittoria in campionato. Ieri pomeriggio allo stadio 'Bentegodi', il Diavolo ha battuto 0-1 l'Hellas Verona di Paolo Sammarco nella gara valida per la 33^ giornata di Serie A. I tre punti portati dal sesto gol in campionato di Adrien Rabiot hanno un duplice valore: ridanno fiducia all'ambiente e alla squadra, ma soprattutto consolidano la posizione del Diavolo in classifica. Il Milan è ora secondo a pari punti col Napoli (66), con un vantaggio di 8 punti sul Como adesso quinto. Nelle prossime cinque partite, sono necessari 7 punti per il ritorno in Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marchetti affascinato da Modric: “Non me lo aspettavo così, è quello che corre di più al Milan …” Notizie correlate Milan, problema chiaro: se Modri? è quello più in forma a fine stagione c’è da riflettereContinua la stagione del Milan con l'obiettivo Champions League sempre più vicino: la matematica qualificazione (senza contare i risultati delle... Milan, Lewandowski in stile Modric: affascinato dall’Italia. Occhio all’incastro con VlahovicCome scrive 'La Gazzetta dello Sport', in settimana è atteso l'arrivo dell'agente di Robert Lewandowski in Italia, al ridosso di Milan-Juventus di...