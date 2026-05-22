L’ex presidente dell’Inter ha commentato con entusiasmo i festeggiamenti della squadra, definendoli bellissimi ed emozionanti. Ha inoltre espresso sorpresa riguardo alle performance di Chivu, sottolineando che il giocatore non aveva dato segnali evidenti durante le partite. Le dichiarazioni sono state rilasciate dall’Arena Civica durante un’intervista a un giornalista sportivo. Nessun riferimento è stato fatto a eventuali responsabilità o motivazioni dietro le scelte della squadra o del giocatore.

di Paolo Moramarco Moratti soddisfatto dall’Inter e sorpreso da Chivu. Le parole dell’ex presidente nerazzurro dall’Arena Civica per Gianluca Rossi. Ieri pomeriggio, sulle tribune dell’ Arena Civica di Milano, era presente Massimo Moratti per assistere all’allenamento dei Campioni d’Italia. In un video pubblicato su YouTube dal giornalista Gianluca Rossi, l’ex presidente nerazzurro ha condiviso le proprie emozioni riguardo ai festeggiamenti e alla squadra. EMOZIONI E FESTEGGIAMENTI – «Emoziona l’ambiente, certamente l’idea di sentire i tifosi così felici e vedere quanto siano contenti quelli che lavorano in società. Il festeggiamento è stato bellissimo ed emoziona certamente». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moratti soddisfatto dall’Inter: «Festeggiamenti bellissimi ed emozionanti. Chivu? Non aveva dato segnali in campo»

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