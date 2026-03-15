Chivu Inter si trova a affrontare una fase difficile con tre partite di fila senza vittorie. La squadra non è riuscita a conquistare punti nelle ultime uscite, generando preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione è diventata un segnale di allarme per il club, che si prepara a rivedere le strategie in vista delle prossime sfide.

Inter News 24 Chivu Inter e il confronto con Inzaghi. La terza gara consecutiva senza i 3 punti per i nerazzurri spaventa l’ambiente. Firenze decisiva. L’ Inter vive un momento di lieve flessione nei risultati e guarda con attenzione alla prossima trasferta di campionato. Dopo tre partite consecutive senza vittorie, la squadra allenata da Cristian Chivu, tecnico nerazzurro alla guida del club milanese, è chiamata a reagire immediatamente per non perdere terreno nella corsa ai vertici della Serie A. Inter senza vittorie, il dato che preoccupa. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, per la prima volta dall’inizio della gestione Chivu i nerazzurri non sono riusciti a vincere per tre partite consecutive. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, il confronto con Inzaghi fa paura: segnali di allarme dopo il tris senza vittorie. Il dato

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