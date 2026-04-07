Oggi si disputano diverse partite di calcio tra le squadre di Inter e Roma, con incontri che promettono di essere avvincenti. Contestualmente, si gioca anche la partita tra Pisa e Torino, con i tifosi che seguono con attenzione l’esito di questi incontri. La pagina dedicata agli aggiornamenti in tempo reale non è più attiva, ma sono previsti nuovi aggiornamenti sui Live Blog nelle prossime ore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Questa pagina non è più attiva, ma resta sintonizzato per nuovi aggiornamenti sui nostri Live Blog! Oggi celebriamo la Pasqua con emozionanti partite di Serie A. Il primo match in programma vede il Pisa, attualmente all’ultimo posto della classifica, affrontare il Torino. La partita si svolgerà alle 17:00 ora del Regno Unito (18:00 CEST). Il Pisa, dopo una stagione difficile, cercherà di accumulare punti preziosi per la sua salvezza, mentre il Torino ha mostrato un rendimento altalenante, rendendoli una squadra potenzialmente insidiosa da affrontare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter e Roma in campo: sfide emozionanti! Pisa contro Torino, chi la spunterà?

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Serie A: Derby d’Italia e sfide per la vetta, Inter-Juventus al centro del weekend calcistico. Roma e Napoli in campo.La 25ª giornata di Serie A si appresta a offrire uno spettacolo imperdibile su , con tre partite di cartello che infiammeranno il weekend calcistico.

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Inter-Roma 5-2, gol e highlights: doppio Lautaro, poi Calha, Thuram e BarellaLa squadra di Chivu torna ad allungare in classifica dopo il prezioso successo sulla Roma a San Siro per 5-2. L’Inter parte fortissimo e dopo 1’ è già in vantaggio con Thuram. La Roma reagisce e trova ... sport.sky.it

Inter-Roma 5-2, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Lautaro, gol di Calhanoglu, Thuram e Barella, gli highlightsIl risultato finale di Inter-Roma è 5-2. Tabellino, cronaca e highlights dei gol segnati da Lautaro Martinez (doppietta), Calhanoglu, Thuram e Barella ... fanpage.it

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