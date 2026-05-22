Moratti critica Marina Berlusconi su interferenze in FI | Ha sbagliato a convocare Tajani per allontanare Gasparri – VIDEO

Durante un dibattito pubblico, un ex dirigente politico ha espresso critiche nei confronti di un’altra figura di spicco del centrodestra, accusandola di aver compiuto un errore nel convocare un esponente di rilievo per motivi interni al partito. La dichiarazione si riferisce a una decisione presa recentemente, riguardante la gestione delle alleanze e delle nomine all’interno del partito. La controversia riguarda la strategia adottata per affrontare le tensioni tra alcuni membri della coalizione.

“Ha sbagliato, un errore convocare Tajani per allontanare Gasparri”, ha dichiarato Moratti, riferendosi a Maurizio Gasparri e alle frizioni emerse attorno alla conduzione della linea politica e alla gestione dei rapporti interni di Forza Italia Letizia Moratti interviene sulle presunte interf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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