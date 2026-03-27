Gasparri dimesso da capogruppo FI al Senato addio spinto da Marina Berlusconi tramite Letta in bilico anche Tajani – RUMORS
Secondo quanto riportato dal Giornale d'Italia, Gasparri si è dimesso da capogruppo di Forza Italia al Senato. Le fonti indicano che la decisione sarebbe stata presa sotto pressione di Marina Berlusconi, tramite una mediazione con il leader del partito. In aggiunta, si vocifera che anche Tajani possa essere coinvolto in una possibile discussione sulla leadership del gruppo parlamentare.
Dopo le dimissioni di Gasparri, secondo rumors raccolti dal Giornale d'Italia, tra i corridoi parlamentari circola con insistenza l’ipotesi che anche Antonio Tajani possa essere messo in discussione. Nel frattempo, Marina Berlusconi starebbe preparando la discesa in campo, che con tutta probabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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