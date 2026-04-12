Paolo Del Debbio, conduttore di Mediaset, ha espresso critiche nei confronti di Marina e Pier Silvio Berlusconi riguardo a un incontro con il ministro Tajani presso Mediaset. Secondo il giornalista, questa riunione avrebbe indebolito il segretario di Forza Italia e avrebbe avuto ripercussioni sul pluralismo dell’azienda. La vicenda è stata riportata da un articolo pubblicato su La Verità, nel quale si analizzano le conseguenze di questo incontro.

Un articolo su La Verità, a tema fratelli Berlusconi e Tajani vergato da Paolo Del Debbio, conduttore Mediaset. Un inedito, pane per i denti dei retroscenisti della politica. Il punto è l’incontro avvenuto tra Marina e Pier Silvio Berlusconi e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani nella sede del Biscione, a Cologno Monzese: quattro ore per ridisegnare il futuro politico del partito azzurro, nonché la testimonianza plastica di chi comanda davvero nel movimento. “Hanno diritto Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi di incontrare il segretario politico di Forza Italia, Antonio Tajani, per parlare di ciò che vogliono? Certamente e indiscutibilmente sì “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Del Debbio critica Marina e Pier Silvio Berlusconi: “Non dovevano incontrare Tajani a Mediaset. Indebolito il segretario di Fi ma anche il pluralismo dell’azienda”

Paolo Del Debbio contro Marina e Pier Silvio Berlusconi: «Un errore convocare Tajani a Mediaset»Il conduttore Mediaset Paolo Del Debbio critica Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi dopo l’incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri...

Fi, 4 ore di vertice Tajani-Berlusconi. Marina e Pier Silvio: "Siamo soddisfatti"È un vertice fiume di oltre quattro ore quello che va in scena negli uffici Mediaset di Cologno Monzese tra Antonio Tajani, Marina e Pier Silvio...