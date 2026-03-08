Giulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio | il nuovo murale di Tvboy a Milano

In occasione della Giornata internazionale della donna, Tvboy ha realizzato un nuovo murale a Milano. L’opera rappresenta un cuore disegnato da Giulia Cecchettin su un foglio. Il murale è dedicato alla Fondazione Giulia Cecchettin. L’intervento è stato completato negli spazi pubblici della città e presenta un’immagine simbolica e semplice. La creazione è visibile al pubblico e si inserisce tra le iniziative di questa ricorrenza.

Giulia Cecchettin che disegna un cuore su un foglio: è il nuovo murale realizzato da Tvboy in occasione della Giornata internazionale della donna, e dedicato a Fondazione Giulia Cecchettin. Il titolo è LOVE = RESPECT. L’artista ha realizzato l’opera a Milano su uno dei muri esterni in prossimità del Mudec, cioè il Museo delle Culture, alla presenza di Gino Cecchettin, padre di Giulia e presidente dell’omonima Fondazione. L’opera è stata realizzata con tecnica mista a spray e acrilici e misura tre metri di altezza per un metro e mezzo di larghezza. “Questo murale nasce da un incontro importante, che ha dato origine a un segno semplice e immediato: un cuore”, ha detto Tvboy. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

