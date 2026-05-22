Montorio | nuova segnaletica per valorizzare il Parco delle Sorgive

Notizia in breve

Domani sarà installata nuova segnaletica nel Parco delle Sorgive, con cartelli e indicazioni più visibili. La modifica mira a migliorare la fruizione e a tutelare le aree naturali, riducendo comportamenti dannosi. La segnaletica aggiornata comprende percorsi, divieti e informazioni sugli habitat. Nessun intervento di modifica alla gestione del parco è stato annunciato, ma si punta a favorire un utilizzo più consapevole dell’area.