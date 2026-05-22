Montorio | nuova segnaletica per valorizzare il Parco delle Sorgive
Domani sarà installata nuova segnaletica nel Parco delle Sorgive, con cartelli e indicazioni più visibili. La modifica mira a migliorare la fruizione e a tutelare le aree naturali, riducendo comportamenti dannosi. La segnaletica aggiornata comprende percorsi, divieti e informazioni sugli habitat. Nessun intervento di modifica alla gestione del parco è stato annunciato, ma si punta a favorire un utilizzo più consapevole dell’area.
? Domande chiave Come cambierà la gestione del Parco delle Sorgive dopo domani?. Perché questa nuova segnaletica è fondamentale per la tutela ambientale?. Quali segreti storici riveleranno i nuovi pannelli informativi al Laghetto Squarà?. Chi dovrà approvare ufficialmente la creazione del nuovo parco regionale?.? In Breve Evento sabato 23 maggio ore 10 presso la chiesa vecchia al Laghetto Squarà.. Progetto guidato dal Comitato Fossi Montorio con patrocinio dell'ottava circoscrizione.. Obiettivo istituzionale promuovere in sede regionale la costituzione ufficiale del parco.. Valorizzazione del sistema idrico del fiume Fibbio e del patrimonio del Pat. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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