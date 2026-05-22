A Montorio si inaugurano i nuovi cartelli del Parco delle Sorgive

Da veronasera.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle ore 10, presso la chiesa vecchia situata al Laghetto Squarà di Montorio, si svolgerà l'inaugurazione dei nuovi cartelli che segnalano il Parco delle Sorgive e il Fiume Fibbio. La cerimonia prevede l'installazione della segnaletica aggiornata, che riguarda le aree naturali del parco e del fiume. La nuova segnaletica è stata posizionata lungo i percorsi principali del parco e nelle zone circostanti.

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Sabato, 23 maggio, alle 10, alla chiesa vecchia situata al Laghetto Squarà di Montorio, si terrà l'inaugurazione della nuova segnaletica dedicata al Parco delle Sorgive e del Fiume Fibbio. L'iniziativa è promossa dal Comitato Fossi Montorio e vede la stretta collaborazione e il patrocinio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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