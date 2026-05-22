A Montorio si inaugurano i nuovi cartelli del Parco delle Sorgive

Sabato 23 maggio alle ore 10, presso la chiesa vecchia situata al Laghetto Squarà di Montorio, si svolgerà l'inaugurazione dei nuovi cartelli che segnalano il Parco delle Sorgive e il Fiume Fibbio. La cerimonia prevede l'installazione della segnaletica aggiornata, che riguarda le aree naturali del parco e del fiume. La nuova segnaletica è stata posizionata lungo i percorsi principali del parco e nelle zone circostanti.

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