Montorio | nuova web app e incontro per il controllo di vicinato

A Montorio è stata presentata una nuova web app dedicata alle segnalazioni geolocalizzate per il controllo di vicinato. Durante un incontro pubblico, sono stati illustrati i dettagli di utilizzo della piattaforma e le modalità di partecipazione per i residenti. La piattaforma consentirà di inviare segnalazioni relative a situazioni sospette o problematiche nel quartiere, facilitando così la comunicazione tra cittadini e autorità locali. La presentazione ha coinvolto residenti interessati a contribuire alla sicurezza del proprio territorio.

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? Punti chiave Come funzionerà la nuova web app per le segnalazioni geolocalizzate?. Chi spiegherà ai residenti le modalità di partecipazione al progetto?. Dove si stanno espandendo i nuovi gruppi di volontari della zona?. Come cambierà il rapporto tra cittadini e polizia locale a Montorio?.? In Breve Assemblea mercoledì 20 maggio ore 20.30 presso la sala Papa Giovanni in Piazza delle Penne Nere 2. Claudia Annechini e polizia locale spiegheranno il funzionamento del sistema ai residenti. Nuova web app permette segnalazioni geolocalizzate per velocizzare interventi della polizia locale. Obiettivo estendere il modello della Valpantena alla zona della Valsquaranto tramite nuovi volontari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montorio: nuova web app e incontro per il controllo di vicinato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sicurezza partecipata, il controllo di vicinato arriva a Montorio Verona: 400 casi risolti con la nuova app di controllo vicinatoIl Comune di Verona ha lanciato ufficialmente una nuova piattaforma digitale dedicata al controllo di vicinato, uno strumento progettato per rendere... Controllo di vicinato a Montorio: al via l’assemblea per la nuova appMontorio, assemblea pubblica sul Controllo di Vicinato e presentazione della nuova web app. La sicurezza a Verona si fa digitale: a Montorio arriva la nuova app per il Controllo di Vicinato che sarà ... veronaoggi.it