Ginnastica artistica femminile Montevarchi si conferma sede delle finali del campionato di serie C

A Montevarchi si svolgeranno nuovamente le finali del campionato di ginnastica artistica femminile di Serie C, organizzate dalla Società Aurora. La manifestazione riguarda le zone tecniche 2 e 4 del Centro-Sud Italia ed è prevista per il secondo anno consecutivo. La sede delle finali è stata confermata nella città, dove si terranno le competizioni delle atlete delle rispettive zone.

Per il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per le cosiddette “zone tecniche 2 e 4” del Centro-Sud Italia. Il Palazzetto dello Sport di viale Matteotti torna così a ospitare, sabato 11 e domenica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie BArezzo, 9 aprile 2026 – Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in... Campionato di serie C di ginnastica artistica, storico primo posto per il CltDopo il terzo posto del campionato 2025, la squadra conquista il primo posto mostrando un gran carattere. Argomenti più discussi: Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie B; Ginnastica artistica femminile Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie B. Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie BPer il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per le cosiddette zone tecniche 2 e 4 del Centro-Sud ... lanazione.it Montevarchi protagonista della Ginnastica artistica nazionale con mille persone attese al Palazzetto dello sportArezzo, 1 aprile 2025 – Montevarchi protagonista della Ginnastica artistica nazionale con mille persone attese al Palazzetto dello sport. Il Palazzetto dello sport ospiterà, sabato 5 e domenica 6 ... lanazione.it L’ULTIMO ATTO: LA WORLD CUP DI OSIJEK IN DIRETTA SU SPORTFACE Il sipario sta per calare sul circuito di Coppa del Mondo 2026. In Croazia, la ginnastica artistica internazionale celebra la sua tappa conclusiva: l’ultima occasione per testare la f - facebook.com facebook