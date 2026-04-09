Ginnastica artistica femminile Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie B

A Montevarchi si sono svolti due giorni di gare di ginnastica artistica femminile, con l’obiettivo di ottenere la promozione in Serie B. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre provenienti da varie regioni e si è svolta presso una palestra locale. La competizione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse le performance delle atlete. I risultati delle gare determineranno le squadre ammesse alla categoria superiore.

Arezzo, 9 aprile 2026 – . Per il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per le cosiddette “zone tecniche 2 e 4” del Centro-Sud Italia. Il Palazzetto dello Sport di viale Matteotti torna così ad ospitare, sabato 11 e domenica 12 aprile, una manifestazione di rilevanza nazionale. Saranno due giorni di gare durante i quali le squadre si sfideranno per conquistare la promozione in Serie B, richiamando un pubblico numeroso. Sono infatti attese oltre 600 persone tra atlete, tecnici, appassionati, e giudici federali in arrivo da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie B Serie A-B Ginnastica Artistica, Modena al via con Iorio e Abbadini: diretta su Volare TVLa prima prova del Campionato Nazionale sbarca al PalaPanini il 27 e 28 febbraio: tappa inaugurale dei Top Events 2026 trasmessa in esclusiva su... La Ginnastica Petrarca trionfa al debutto nella serie C di Artistica MaschileArezzo, 9 marzo 2026 – La Ginnastica Petrarca trionfa nella prima prova della serie C di Ginnastica Artistica Maschile. Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie BPer il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per le cosiddette zone tecniche 2 e 4 del Centro-Sud ... lanazione.it Montevarchi protagonista della Ginnastica artistica nazionale con mille persone attese al Palazzetto dello sportArezzo, 1 aprile 2025 – Montevarchi protagonista della Ginnastica artistica nazionale con mille persone attese al Palazzetto dello sport. Il Palazzetto dello sport ospiterà, sabato 5 e domenica 6 ... lanazione.it