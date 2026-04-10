Ginnastica artistica femminile Montevarchi capitale del Centro-Sud | due giorni di sfide per la Serie B

A Montevarchi si svolgeranno due giornate dedicate alla ginnastica artistica femminile, con la partecipazione di squadre provenienti da diverse regioni italiane. La competizione fa parte della Serie B e si terrà nel fine settimana, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La manifestazione si svolge in una struttura che ospiterà le esercitazioni e le gare delle atlete, con le squadre che si sfideranno in diverse prove.

Arezzo, 10 aprile 2026 – Sarà un fine settimana all’insegna dello sport di alto livello quello che attende Montevarchi, pronta a trasformarsi in uno dei principali palcoscenici nazionali della ginnastica artistica femminile. Sabato 11 e domenica 12 aprile il Palazzetto dello Sport di viale Matteotti ospiterà le finali del campionato di Serie C per le “zone tecniche 2 e 4” del Centro-Sud, appuntamento decisivo per l’accesso alla Serie B. Per il secondo anno consecutivo, l’organizzazione dell’evento è affidata alla Società Ginnastica Aurora Montevarchi, una delle realtà più radicate e rappresentative del territorio, che torna così a gestire una manifestazione di rilievo nazionale dopo il successo della scorsa edizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ginnastica artistica femminile, Montevarchi capitale del Centro-Sud: due giorni di sfide per la Serie B Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie BArezzo, 9 aprile 2026 – Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in... Ginnastica artistica femminile, Montevarchi ancora sede delle finali del campionato di serie CPer il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per... Argomenti più discussi: Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie B; Ginnastica artistica femminile Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie B. Ginnastica artistica femminile, Montevarchi al centro della scena nazionale con due giorni di sfide per la promozione in Serie BPer il secondo anno consecutivo, la Società Aurora di Montevarchi organizza le finali del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile per le cosiddette zone tecniche 2 e 4 del Centro-Sud ... lanazione.it Montevarchi protagonista della Ginnastica artistica nazionale con mille persone attese al Palazzetto dello sportArezzo, 1 aprile 2025 – Montevarchi protagonista della Ginnastica artistica nazionale con mille persone attese al Palazzetto dello sport. Il Palazzetto dello sport ospiterà, sabato 5 e domenica 6 ... lanazione.it Il Centro-Sud riparte dopo la frana in Molise, dal governo arrivano 50 milioni: riapre l’A14 e domani la ferrovia. Salvini a Petacciato: "Lavori in tempi record" https://gazzettadelsud.it/p=2194912 - facebook.com facebook Ciclone Erminio: emergenza crisi climatica nel centro sud Italia. Legambiente: Gli eventi di questi giorni dimostrano ancora una volta quanto l’Italia sia impreparata ad affrontare, gestire e prevenire la crisi climatica. x.com