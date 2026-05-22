Il consiglio comunale di Montemurlo ha approvato l'intitolazione di uno spazio pubblico a Carlo Acutis. La decisione prevede la scelta del luogo tra diverse opzioni e coinvolge i consiglieri under 30 nella selezione. La delibera è stata approvata all’unanimità e ora si attende la definizione del sito più idoneo per dedicare l’area al giovane beato. La proposta mira a onorare la memoria di Acutis attraverso un nuovo spazio pubblico nel Comune.

? Domande chiave Quale spazio pubblico verrà scelto per l'intitolazione?. Chi deciderà il luogo più adatto tra i consiglieri under 30?. Perché la proposta ha ottenuto il consenso unanime in aula?. Come influirà questa scelta sul messaggio educativo per i giovani?.? In Breve Antonio Matteo Meoni coordina la proposta per il gruppo Fratelli d'Italia.. Consiglieri under 30 individueranno la piazza o via più adatta a Montemurlo.. La decisione mira a trasmettere valori di solidarietà ai giovani del territorio.. Il giovane è scomparso nel 2006 all'età di soli 15 anni.. Il Consiglio comunale di Montemurlo ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia per intitolare un luogo pubblico al giovane San Carlo Acutis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montemurlo: via libera per un luogo pubblico dedicato a Carlo Acutis

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