Un nuovo film tv intitolato ‘Il mio nome è Carlo’ sarà trasmesso prossimamente su Canale 5. Il film racconta la vita di Carlo Acutis, l’adolescente che nel 2025 è stato canonizzato come santo. La produzione si concentra sulla storia del ragazzo, evidenziando momenti della sua crescita e della sua fede. La trasmissione sarà visibile su canale 5 nelle prossime settimane.

‘ Il mio nome è Carlo ‘ è il titolo del nuovo film tv dedicato alla storia dell’adolescente Carlo Acutis diventato santo nel 2025. Scopriamo insieme tutto quello che sappiamo: dal cast alla trama. ‘Il mio nome è Carlo’: Samuele Carrino nei panni del giovane Carlo Acutis. A fine febbraio sono iniziate a Milano le riprese di ‘ Il mio nome è Carlo ‘. Il nuovo film tv, diretto da Giacomo Campiotti, è una coproduzione RTI – Skipless Italia, scritto dallo stesso Giacomo Campiotti con Carlo Mazzotta. Ma qual è la trama? In 100 minuti verrò mostrata la storia di Carlo Acutis. Il giovane, nato a Londra ma cresciuto a Monza, è venuto a mancare ad appena 15 anni e lo scorso settembre è stato proclamato santo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - ‘Il mio nome è Carlo’, il film tv dedicato alla vita di San Carlo Acutis prossimamente su Canale 5

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