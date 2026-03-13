Uno spazio pubblico dedicato alla Repubblica Italiana | via libera in consiglio

Il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere ha approvato una mozione presentata dal consigliere Danilo Talento, riguardante l’intitolazione di uno spazio pubblico alla Costituzione della Repubblica Italiana. La decisione è stata presa in occasione dell’80° anniversario della proclamazione. La mozione è stata approvata senza opposizioni. La proposta riguarda l’intitolazione di un’area pubblica nel territorio comunale.

“Un'iniziativa doverosa per ricordare il lavoro e il sacrificio dei nostri padri e delle nostri madri costituenti che ci hanno donato un testo, la Carta costituzionale, basato sui principi dell'antifascismo, della non discriminazione, della solidarietà e dell'uguaglianza che ancora oggi risulta essere tra i più avanzati e moderni al mondo - spiega il consigliere Talento - La mozione impegna anche l'Amministrazione comunale a organizzare iniziative specifiche nel 2026, in occasione dell'80° anniversario dall'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente, e nel 2027 per approfondire la genesi e diffondere il contenuto della Costituzione nonché a istituire la giornata della Costituzione, da celebrarsi annualmente, con il coinvolgimento degli istituti scolastici cittadini. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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