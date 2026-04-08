Arezzo, 8 aprile 2026 – Un cane di 14 anni è stato investito e ucciso da un automobilista tra le zone Marchionna e La Pace. Dopo aver colpito l’animale, il conducente si è allontanato senza fermarsi o prestare soccorso. La LNDC Animal Protection ha denunciato l’accaduto e ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti. Non ci sono ancora dettagli sull’identità del responsabile o sulle circostanze dell’incidente.

Arezzo, 8 aprile 2026 – LNDC Animal Protectio n esprime profonda indignazione e dolore per la brutale uccisione di Choco, il cane di 14 anni travolto e ucciso da un automobilista ad Arezzo, tra le zone Marchionna e La Pace, che si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso. Secondo quanto ricostruito, l’uomo alla guida del veicolo avrebbe investito deliberatamente l’animale dopo che il compagno umano del cane gli aveva chiesto di rallentare lungo una strada frequentata da pedoni e famiglie. Dopo l’impatto, il conducente non si è fermato ed è fuggito, lasciando il cane agonizzante. Choco è morto tra le braccia del suo umano compagno di vita, che ha lanciato un appello pubblico per ottenere giustizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, cane ucciso da un automobilista. LNDC Animal Protection denuncia e lancia un appello "Chi sa parli"

Cane lasciato morire legato a una catena a Spoltore, Lndc Animal Protection in tribunale per la prima udienzaPrima udienza, giovedì 19 febbraio, nel tribunale di Pescara per il caso del cane lasciato morire di fame e di sete a Spoltore, denunciato da Lndc...

Allevamento lager a Peccioli, la denuncia di LNDC Animal Protection: "Produzione di carne significa sofferenza"LNDC Animal Protection prende atto con preoccupazione della recente operazione dei Carabinieri forestali del nucleo di Pontedera a Peccioli, in...

Temi più discussi: Cane ucciso: chi sa qualcosa, parli; Choco, cagnolino travolto e ucciso: nasce una fondazione; La morte di Choco, Lndc Animal Protection: Chi sa adesso parli. Pronti a costituirci parte civile; Il mio cane Choco ucciso così. Ora voglio verità e giustizia. Il racconto di Leonardo Magi, la denuncia, la ricerca del testimone.

Arezzo, cane ucciso da un automobilista. LNDC Animal Protection denuncia e lancia un appello Chi sa parliUn cane di 14 anni, Choco, è stato travolto e ucciso da un automobilista che, dopo averlo investito, è fuggito senza prestare soccorso ... lanazione.it

Arezzo, caccia all'investitore che ha ucciso un cane in via dell'AcropoliL’appello lo ha lanciato attraverso i social. Chiede di aiutarlo a rintracciare l’auto che intorno alle 8.30 di lunedì 6 aprile ha investito il suo cane. Tutto è accaduto in via dell’Acropoli su un ... corrierediarezzo.it

Un cane di 14 anni, Choco, è stato travolto e ucciso ad Arezzo da un automobilista che è poi fuggito senza prestare soccorso. Secondo le ricostruzioni, potrebbe non essere stato un incidente, ma un gesto volontario. LNDC Animal Protection ha sporto denunci - facebook.com facebook

Un cane di 14 anni, Choco, è stato travolto e ucciso ad Arezzo da un automobilista che è poi fuggito senza prestare soccorso. Secondo le ricostruzioni, potrebbe non essere stato un incidente, ma un gesto volontario. LNDC Animal Protection ha sporto denunci x.com