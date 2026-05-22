Monte San Vito | Masterclass di Violino e Violoncello
l Comune di Monte San Vito, in collaborazione con la Scuola di Musica "Vincent Persichetti", organizzano la Masterclass di Violino e Violoncello, che si terrà nei giorni martedì 9 e mercoledì 10 giugno 2026. L'iniziativa rientra nella seconda edizione della rassegna "Monte in Musica", curata da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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?MONTE IN MUSICA Torna la rassegna Monte in Musica il 9 e 10 giugno presso il Centro Turistico Carlo Urbani a Monte San Vito! Vi invitiamo alla Masterclass di Violino e Violoncello, aperta a tutti i musicisti, dai semplici appassionati ai professionist facebook
Monte in Musica, masterclass, seminari e concerti dal 28 al 30 giugno a Monte San VitoIl Comune di Monte San Vito, con la collaborazione della Scuola di Musica V.Persichetti, organizzano dal 28 al 30 giugno tre giorni di seminari, concerti e masterclass di Violino e Violoncello, ... anconatoday.it