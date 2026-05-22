Monte San Vito | Masterclass di Violino e Violoncello

l Comune di Monte San Vito, in collaborazione con la Scuola di Musica "Vincent Persichetti", organizzano la Masterclass di Violino e Violoncello, che si terrà nei giorni martedì 9 e mercoledì 10 giugno 2026. L'iniziativa rientra nella seconda edizione della rassegna "Monte in Musica", curata da. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Monte San Vito e Camerata senza sportelli bancari: mobilitazioneA Borghetto la mobilitazione contro lo smantellamento dei servizi bancari la quale proseguirà nei prossimi giorni a Camerata Picena.

Svaligiano una casa a Monte San Vito: Rolex, oro e gioelli ritrovati in un campo da un agricoltoreMONTE SAN VITO Esce nei campi per un controllo di routine e si imbatte in un sacco abbandonato con alcuni orologi, bracciali e collane, lasciati a...

Monte in Musica, masterclass, seminari e concerti dal 28 al 30 giugno a Monte San VitoIl Comune di Monte San Vito, con la collaborazione della Scuola di Musica V.Persichetti, organizzano dal 28 al 30 giugno tre giorni di seminari, concerti e masterclass di Violino e Violoncello, ... anconatoday.it